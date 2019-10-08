رئيس "زراعة النواب": "الفلاح يعاني.. ودخل العناية المركزة"

كتب - أحمد علي وميرا ابراهيم:

وصف النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، حال الفلاح المصري، بأنه "دخل العناية المركزة"، بسبب ما يعانيه من مشكلات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، للتعقيب على بيان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي.

وقال الحصري، إنه وفقا لنص المادة ٢٩ من الدستور، فالدولة ملتزمة بشراء الحاصلات الزراعية من الفلاح بهامش ربح مناسب، إلا أن ذلك لا يحدث، حيث أن الفلاح يعيش مأساة حقيقية وراءها وزراء الزراعة والري والتموين.

وأضاف: القطن المصري الذي كانت البلاد تزرع منه 2 مليون فدان، يتم زراعة 50 ألف فدان فقط حالياً، ومع توجه الدولة للاهتمام بزراعته، وتحديد سعر للقنطار العام الماضي بـ٢٧٠٠ جنيه، نجد أن الحكومة لم تحدد سعرًا للمحصول العام الحالي، ما أدى إلى انخفاض السعر إلى ١٨٠٠ جنيه للقنطار، الأمر الذي يكبد الفلاح خسائر فادحة بسبب زيادة تكاليف الإنتاج.

وتطرق الحصرى، إلى قصب السكر، مشيرا إلى أن لدينا فجوة بنحو ٨٠٠ ألف طن، ما يتطلب التوسع في زراعته بالتنقيط، لسد العجز في السكر، مشيرا أيضا إلى ضرورة حل أزمة قيود الارتفاعات بالقرى، نظرا لأنها أزمة كبيرة يعاني منها الأهالي بالقرى بكافة المحافظات.

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