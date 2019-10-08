محافظ أسيوط: وصول خرائط الأحوزة العمرانية للتصالح في مخالفات بناء

كتب - علي عبد الودود:

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن وصول لوحات وخرائط حدود الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة.

وأضاف المحافظ أن الخرائط تحدد الحالات التي يمكن التصالح في بعض منها والمخالفة للبناء ولتقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتها التنفيذية موضحاً أن أسيوط تعتبر أول محافظة تحصل على هذه الخرائط من الهيئة العامة للتخطيط العمراني من بين محافظات الجمهورية.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، على تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ القانون طبقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واسترداد حق الدولة والحفاظ على الأرض الزراعية والبنية الأساسية.

وأوضحت المهندسة إيمان علي مدير عام ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني أرسلت خرائط ولوحات الأحوزة المعتمدة ونطاقات التصالح في بعض مخالفات البناء ونقاط الإحداثيات لهما وفقاً للتصوير الجوي الذي تم بتاريخ 22/7/2017 لافتة إلى التنسيق والتعاون المثمر بين المحافظة وإدارة التخطيط العمراني والهيئة العامة للتخطيط للانتهاء من تحديد الأحوزة لمدن وقرى المحافظة في أسرع وقت ممكن مشيرة إلى البدء في توزيع الخرائط على الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء لإتخاذ باقي الإجراءات اللازمة حيال ذلك.