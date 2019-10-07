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الأوقاف: " فقه بناء الدول" موضوع خطبة الجمعة المقبل

06:09 م الإثنين 07 أكتوبر 2019
الأوقاف: " فقه بناء الدول" موضوع خطبة الجمعة المقبل

وزارة الأوقاف

كتب – محمود مصطفى:

خصصت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة، للحديث عن " فقه بناء الدول".

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان اليوم الاثنين، على جميع الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مشددة على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة فقه بناء الدول الأئمة

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