بالمواعيد.. الصحة: إطلاق 63 قافلة طبية مجانية بالمحافظات

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 63 قافلة طبية مجانية في جميع التخصصات الطبية بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 7 وحتى 20 من شهر أكتوبر الجاري.

يأتي تنفيذ هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الطيبة، بحسب بيان لوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن القوافل تتضمن كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافةً إلى صيدلية بها كافة الأدوية، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاق القوافل بمحافظات بورسعيد، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، والجيزة، وجنوب سيناء، وسوهاج، والمنوفية، والاسكندرية، وأسوان، ومطروح، وقنا، والاسماعيلية، وبنى سويف، ودمياط، والشرقية، والغربية، والفيوم، والقليوبية، وكفر الشيخ، والاقصر، والقاهرة، وأسيوط، والسويس، وشمال سيناء.

وأضاف مجاهد، أنه تم إطلاق 6 قوافل طبية يومي 7 و8 اكتوبر في مناطق الخمس كباري مركز جنوب بورسعيد، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، وبئر 5 مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، والملقة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، والسبخاوية مركز جمصة محافظة الدقهلية، وعرب السلطان مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين بمنطقتي دهشور مركز البدرشين محافظة الجيزة، وواديي تال ووسيط مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، يومي 8 و9 من الشهر نفسه.

ومن جانبها أشارت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية مجانية في يومي 9 و 10 من الشهر الجاري بمناطق الكيلو 85 - أم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، الكوامل بحري مركز سوهاج، والأخماس مركز السادات محافظة المنوفية، والنهضة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والكينج مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وفارس مركز كوم امبو محافظة أسوان، وأبو غنيلة وأبو حشيرة مركز براني محافظة مطروح، والقناوية مركز نجع حمادي محافظة قنا، ووحدة الكيلو 14 مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، وبنى عقبة مركز ببا محافظة بنى سويف، وكرم ورزوق مركز فارسكور محافظة دمياط، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى بمنطقة أم رماد مركز القنايات محافظة الشرقية، يومي 10 و11 من الشهر الجاري.

وأضافت الصادق أنه سيتم إطلاق 4 قوافل يومي 11 و12 من شهر اكتوبر في مناطق أم الحويطات والزعفرانة مركزي سفاجا ورأس غارب محافظة البحر الأحمر، وواديى غرندل 1و2 مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، والسعودية مركز العياط محافظة الجيزة، ودفره مركز طنطا ثان محافظة الغربية، كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى في مناطق م كمال مركز الفيوم، ومركز شباب محسن مركز المنتزه محافظة الإسكندرية، وسندوة مركز الخانكة محافظة القليوبية، والشواولة مركز المنشاة محافظة سوهاج، والبياض مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، وطما فيوم مركز أهناسيا محافظة بني سويف، والحبيل مركز البياضية محافظة الأقصر، يومي 12 و13 من الشهر ذاته.

وتابعت الصادق أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين في يومي 13 و14 اكتوبر في منطقتي جبل تفوق محافظة أسوان، ومركز شباب النور مركز المقطم محافظة القاهرة، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى في مناطق ميت يعيش مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وصندفا مركز بني مزار محافظة المنيا، والأربعين 2 مركز باريس محافظة الوادي الجديد، وخليج القصب مركز أبوحمص محافظة البحيرة، والعاشر مركز جنوب بورسعيد، يومي 14 و15 من شهر اكتوبر.

وتابعت الصادق أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية مجانية أخرى في يومي 15 و16 من الشهر الحالي في مناطق المنشاة الكبرى مركز القوصية محافظة أسيوط، والقلج مركز الخانكة محافظة القليوبية، ونكلا مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، كما سيتم إطلاق 12 قافلة طبية أخرى في مناطق مركز شباب الخواطرة حي الجناين محافظة السويس، والجفادون مركز الفشن محافظة بني سويف، وكوم بلال مركز نقادة محافظة قنا، وسرابيوم مركز فايد محافظة الإسماعيلية، ودقهله مركز الزرقا محافظة دمياط، وجورمشين 7 مركز باريس محافظة الوادي الجديد، وفوكة مركز الضبعة محافظة مطروح، وبنبان قبلى مركز دراو محافظة أسوان، والزراع البحرى ك 26 مركز العجمي محافظة الإسكندرية، واسيوط مركز العريش محافظة شمال سيناء، والخطاطبة البلد مركز السادات محافظة المنوفية، والحلافي مركز البلينا محافظة أسيوط، يومي 16 و17 من الشهر نفسه.

كما سيتم إطلاق قافلة طبية اخري يومي 17 و18 أكتوبر في منطقة جزيرة النص مركز فاقوس محافظة الشرقية، وقافلتين طبيتين في منطقتي أبوطه مركز دكرنس محافظة الدقهلية، وواديى الرملة وسرابيط الخادم مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

وأخيراً سيتم اطلاق 5 قوافل طبية في يومي 19 و20 أكتوبر في مناطق عزبة الموظفين مركز شرق محافظة الإسكندرية، وزاوية بلتان مركز طوخ محافظة القليوبية، والتحرير مركز طما محافظة سوهاج، وأبودنقاش مركز إبشواي محافظة الفيوم، والفتوح مركز فوة محافظة كفر الشيخ.​