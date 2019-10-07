عميد تجارة الأزهر: القوات المسلحة سطرت التاريخ في انتصارات أكتوبر

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد يونس، عميد كلية التجارة بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن أفراد القوات المسلحة أبلوا بلاء حسنا، وسطروا التاريخ بأحرف من نور في انتصارات أكتوبر.

وأضاف خلال كلمته في احتفال جامعة الأزهر بذكرى انتصارات أكتوبر، اليوم الاثنين، بمقر كلية التجارة بنين بالقاهرة، أن النصر أعاد لمصر أرضها وكرامتها، وكشف مدى تضحيات أبطال أكتوبر من أجل وطنهم.

وأشار إلى أن احتفالات جامعة الأزهر بذكرى انتصارات أكتوبر، تهدف إلى بث روح الانتماء، وعشق تراب الوطن في قلوب وعقول الشباب، وكيفية استدعاء روح أكتوبر في البناء والتنمية، وتأصيل مفهوم المواطنة في نفوس الطلاب.

يحضر الاحتفالية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور يوسف عامر نائب شئون التعليم والطلاب، واللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية التجارة.

ومن المقرر أن تنظم جامعة الأزهر، احتفالية أخرى بذكرى انتصارات أكتوبر، ظهر اليوم الاثنين، بمقر كلية الدعوة الإسلامية بمدينة نصر.