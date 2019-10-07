"الزراعة" تكشف أسباب تراجع أسعار اللحوم

كتب- أحمد مسعد:

شهدت أسعار اللحوم الحمراء، تراجعًا خلال الأيام الماضية، وصل إلى نحو 20 جنيهًا في الكيلو الواحد، نتيجة توافر المعروض وتراجع الطلب.

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن انخفاض أسعار اللحوم، يرجع إلى العديد من الأسباب، أبرزها تراجع حالات نفوق الماشية بعد تحصينها ضد الأمراض الوبائية، مشيرة إلى أن حالات النفوق كانت تحرم مصر من 25% إلى 30% من إجمالي عدد الماشية.

وأضافت محرز في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الحكومة حريصة على توفير اللحوم بالسعر المناسب، من خلال زيادة القيمة المضافة من إناث وذكور العجول العشار، التي تضاعف إنتاجية اللحوم 5 أضعاف من الإنتاج المحلي، لافتة إلى أن مشروع البتلو تجاوزت قيمته 760 مليون جنيه بواقع 52 ألف مستفيد بجانب السماح باستيراد 10 سلالات جديدة، ما أضاف حوالي 23% من متطلبات السوق المحلي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول معدلات التضخم في شهر أغسطس الماضي، تراجعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر السابق له.

من ناحيته، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إن نجاح التحصينات وزيادة ترخيص التشغيل التي ارتفعت من 1500 ترخيص إلى 40 ألف، كانت سببًا في مضاعفة الإنتاجية.

وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الحلقات الوسيطة من التجار، كانت تتلاعب بالمنتجين والمستهلكين؛ بهدف تحقيق أرباح كبيرة، موضحًا أنه بالرغم من تراجع أسعار الماشية إلا أن المواطن مازال لا يشعر بهذا التراجع.