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"هيئة قناة السويس": عبور 1523 سفينة خلال سبتمبر المنصرم

06:02 م الأحد 06 أكتوبر 2019
"هيئة قناة السويس": عبور 1523 سفينة خلال سبتمبر المنصرم

قناة السويس

(أ ش أ):

صرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع اليوم الأحد بأن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر سبتمبر سجلت عبور 1523 سفينة متنوعة من الاتجاهين، مقابل عبور 1501 سفينة خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بزيادة، 22 سفينة وبنسبة زيادة بلغت 1.5%.

وأضاف رئيس الهيئة - في بيان صحفي - أن إجمالي الحمولات الصافية خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 98 مليونا و900 ألف طن مقابل 94 مليون طن خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بفارق 4 ملايين و900 ألف طن بنسبة زيادة بلغت 5.2%.

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قناة السويس أسامة ربيع حركة السفن

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