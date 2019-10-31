التنمية المحلية: دورتان تدريبيتان الأسبوع المقبل بمشاركة 135 متدربًا

كتب- محمد نصار:

أعلن مركز التنمية المحلية بسقارة، تنظيم دورات تدريبية جديدة عن إدارة الفعاليات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم، الأسبوع المقبل، تتضمن كيفية إدارة الاجتماعات وورش العمل النقاشية وجلسات العصف الذهني ومجموعة إدارة الأزمات وجلسات المحاكاة والتجهيز والتوثيق لها.

كا أعلن المركز، وفق بيان، اليوم الخميس، تنظيم دورتين تدريبيتين جديدتين خلال الأسبوع المقبل هما (تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الموارد البشرية - اللغة الإنجليزية)، ويستفيد من الدورات 135 متدربًا من جميع المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدورات التدريبية بمركز سقارة للعام الحالي تستهدف إكساب العاملين بالمحليات العديد من الخبرات ومهارات البحث والتعلم، وفهم وتطبيق أحدث النظريات الإدارية، والتعرف على النظم والقواعد الحاكمة للعمل الحكومي وآليات العمل بالمحليات والتركيز على أكثر الملفات من حيث الأهمية لتنفيذ رؤية الدولة في التنمية المستدامة.

وأشار شعراوي، إلى أن مركز سقارة يسير على قدم وساق لتنفيذ خطته التدريبية لهذا العام حيث نفذ حتى الأن 30 دورة تدريبية وورشة عمل استفاد منها حوالي 4 آلاف متدرب وركزت خلالها الدورات على عدة محددات وأهمها تلبية أكبر نسبة ممكنة من الاحتياجات التدريبية اللازمة لتمكين العاملين من رفع مهاراتهم وأدائهم للاعمال بصورة أفضل وأسرع، لافتًا إلى أن الدورات تتضمن مناقشة ومحاكاة الواقع الذي نعيشه يوميًا، والاطلاع على الطرق المُثلى لتقديم الخدمات بصورة أفضل ونيل رضا المواطنين.