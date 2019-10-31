وزيرة الثقافة تهنىء فوزي خضر لفوزه بجائزة الفيصل العالمية للشعر

كتب - محمد عاطف:

هنأت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الشاعر الدكتور فوزي خضر لفوزه بجائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى، وذلك في فرع الشعر المسرحي عن مسرحية (الشيخ الرئيس ابن سينا).

سلم الجائزة للدكتور فوزي خضر، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز بمدينة جدة السعودية.

يذكر أن الدكتور فوزي خضر حاصل على منحة تفرغ من وزارة الثقافة، ووضع 75 مؤلفا تم نشرها في مصر والسعودية والكويت والأردن، ويمتلك خبرات وظيفية متنوعة حيث عمل مدرساً وصحفياً وأخصائي مخطوطات بمكتبة الإسكندرية، ومستشاراً بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وأستاذًا جامعيا، كما فاز بعدد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية في الشعر، والجائزة الأولى في التأليف الإذاعي على مستوى الإذاعات العربية عن برنامجه (كتاب عربي علم العالم)، وغيرها من الجوائز.