رئيس "القومي للترجمة" يكشف عن مشاريع مشتركة بين مصر وصربيا

كتب - محمد عاطف:

أعلن الدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة، أن هناك العديد من مشاريع الترجمة المشتركة بين مصر وصربيا، المقرر أن ترى النور قريبًا.

قال مغيث، في تصريحات لمصراوي، إن مشاركة مصر كضيف شرف في معرض بلجراد الدولي نجحت في أن تدفع بالعلاقات الثنائية مع صربيا إلى الأمام، بعد سنوات من الغياب.

ولفت مغيث إلى أن فترة الستينيات والسبعينيات شهدت ازدهارًا في العلاقات بين البلدين على كل المستويات، حتى أن الرئيس السادات أهدى الرئيس اليوغوسلافي تيتو تمثالاً للإله إيزيس، ورغم أن تيتو كان يشاع عنه كونه شيوعيًا ولا يؤمن بالغيب، إلا أنه وضع هذا التمثال في غرفة نومه، في سابقة لم تحدث من قبل.

أضاف مغيث أيضًا: "ما نطمح إليه في الفترة المقبلة هو استكمال الجهود في ترجمة الكتب من اللغة العربية إلى اللغة الصربية ومن اللغة الصربية إلى اللغة العربية مباشرة دون اللجوء إلى لغات وسيطة كما كان يحدث في الماضي".

وتابع: "التقيت عددًا من المترجمين الصرب واتفقنا على ترجمة عدد من الكتب من اللغة العربية إلى اللغة الصربية ولم أجد من يترجم من اللغة الصربية إلى اللغة العربية إلا بعض الشباب الذين لم يكن لديهم سابقة أعمال، وهو أمر سنعيد النظر فيه حتى نخرج بأفضل التجارب".​