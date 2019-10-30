"رجائي" يكشف سبب الحريق بحديقة حيوان الجيزة
08:51 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
القاهرة - أ ش أ:
قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الحريق الذي نشب في حديقة حيوان الجيزة ناتج عن ماس كهربائي، مشيرا إلى عدم وجود أي خسائر.
وأضاف رجائي - في تصريحات اليوم الأربعاء- أن الحريق حدث في سور شجري بجانب المكتب الفني بالحديقة، بعيدا عن الحيوانات، أثناء إضاءة أحد الكشافات، مما نتج عنه الماس الكهربائي.
وأضاف أن الحريق وقع في تمام الساعة 5 مساء بعد خروج كافة الزائرين.
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