"رجائي" يكشف سبب الحريق بحديقة حيوان الجيزة

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الحريق الذي نشب في حديقة حيوان الجيزة ناتج عن ماس كهربائي، مشيرا إلى عدم وجود أي خسائر.

وأضاف رجائي - في تصريحات اليوم الأربعاء- أن الحريق حدث في سور شجري بجانب المكتب الفني بالحديقة، بعيدا عن الحيوانات، أثناء إضاءة أحد الكشافات، مما نتج عنه الماس الكهربائي.

وأضاف أن الحريق وقع في تمام الساعة 5 مساء بعد خروج كافة الزائرين.