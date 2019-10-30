أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب أزمة الدوري محمد رمضان عزل ترامب

"رجائي" يكشف سبب الحريق بحديقة حيوان الجيزة

08:51 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
"رجائي" يكشف سبب الحريق بحديقة حيوان الجيزة

حديقة حيوان الجيزة

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الحريق الذي نشب في حديقة حيوان الجيزة ناتج عن ماس كهربائي، مشيرا إلى عدم وجود أي خسائر.

وأضاف رجائي - في تصريحات اليوم الأربعاء- أن الحريق حدث في سور شجري بجانب المكتب الفني بالحديقة، بعيدا عن الحيوانات، أثناء إضاءة أحد الكشافات، مما نتج عنه الماس الكهربائي.

وأضاف أن الحريق وقع في تمام الساعة 5 مساء بعد خروج كافة الزائرين.

هذا المحتوى من

حديقة الحيوان الجيزة محمد رجائي

الخبر التالى:

بيان من الإنتاج الحربي بشأن الأسعار المتداولة للسيارات الكهربائية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان