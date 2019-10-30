"مدبولي": العالم ينظر لمصر كـ"قاطرة اقتصاد" بالشرق الأوسط

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المؤشرات الاقتصادية خاصة منذ الربع الاول من العام الحالي، توضح أن الاقتصاد المصري يتحرك بصورة جيدة في وقت تشير التقارير الدولية الي تباطئ في الاقتصاديات الخاصة بالدول الناشئة والدول المتقدمة عالميا، بنسبة رصدتها المؤسسات الاقتصادية الدولية بأنها بلغت من 3,4 وتصل الي 3 في المائة.

وأضاف أن العالم ينظر الي مصر حاليا بأنها قاطرة اقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط في الفترة المقبلة والتي ستدفعه الي النمو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر مجلس الوزراء، حضره وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والنقل؛ وذلك لاستعراض بعض نتائج الجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية للنهوض بمستوى أداء الاقتصاد الوطني في جميع القطاعات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك ما تتطلع إليه الحكومة من مستويات جديدة في هذا الصدد، سعياً للوصول إلى تحقيق طموحات المواطنين.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، علي استمرار سعي الحكومة وبذل جميع الجهود الممكنة من أجل الوصول، لما استهدفته في برنامجها الإصلاحي، وصولاً لتحقيق غاية أسمى وهى رضا المواطنين، وتوفير الخدمات لهم في وقت وصل معدل التضخم حاليا الي 4,3 مقارنة ب15 في المائة في العام السابق، في وقت تحرص الحكومة علي دفع عجلة التصنيع المحلي، كما ان الفجوة بين الصادرات والواردات زادت بنسبة 22 في المائة تجاه التصدير بالمقارنة في العام الذي يسبقه.