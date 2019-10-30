الصحة: بدء حملة التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، البدء في الجولات التعريفية بمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر؛ للتعريف بالمنظومة وكيفية الاشتراك بها وأهميتها للمواطنين.

وقال مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة الدكتور أحمد السبكي - في تصريح - "إنه تم إطلاق حملة التوعية الميدانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر كإحدى محافظات المرحلة الأولى؛ للتعريف بالمنظومة والخدمات التي تقدمها لأبناء الأقصر، على أن تجوب هذه الحملة كل أرجاء المحافظة من أجل زيادة الوعي المجتمعي بالمنظومة الصحية الجديدة".

وأضاف أنه تم إطلاق سيارة التأمين الصحي الشامل لتجوب أنحاء المحافظة على مدى أربعة أيام، تبدأ في اليوم الأول بمدينة الأقصر ومركز ومدينة البياضية، واليوم الثاني في مركز ومدينة إسنا، واليوم الثالث بمركز ومدينة أرمنت ومركز ومدينة القرنة، واليوم الرابع بمركز ومدينة طود ومركز ومدينة الزينية؛ لتوعية المواطنين وتشجعيهم على التسجيل بالمنظومة عن طريق توزيع استمارات لفتح الملف العائلي ومساعدة المواطنين على أن يتم ملؤها بالشكل الصحيح.

وأكد أن هدف منظومة التأمين الصحي الشامل، هو الوصول لكل المنتفعين وضمهم للمشروع بما يعمل على استفادتهم من الخدمات الصحية المميزة التي سيقدمها المشروع في محافظة الأقصر بدءا من مطلع العام المقبل، مشيرا إلى وجود عدد من المبادرات التي تتماشى مع الخصوصية الثقافية والتاريخية لمحافظة الأقصر سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة لزيادة الوعي بمشروع التأمين الصحي الشامل والعمل على زيادة أعداد المنضمين له من أبناء المحافظة.​