مفتي الجمهورية يشارك بمؤتمر "دور الدين في مناهضة الكراهية"

كتب- محمود مصطفى:

يشارك الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر "دور الدين والإعلام والسياسات في مناهضة خطاب الكراهية وتعزيز التعايش السلمي"، الذي يُعقد على مدار يومين في الفترة من 30 إلى 31 من أكتوبر الجاري بالعاصمة النمساوية "فيينا".

ويلقي المفتي كلمة رئيسة في المؤتمر الذي يعقده مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد)، وكما يستعرض في كلمته تجربة دار الإفتاء المصرية في مواجهة خطاب الكراهية ونشر ثقافة قبول الآخر والعيش المشترك.

جدير بالذكر أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 200 شخص من القيادات والمؤسسات الدينية وصانعي السياسات والإعلاميين وممارسي الحوار من مختلف دول العالم، ويهدف إلى تبادل الآراء والتجارب بين المؤسسات والقيادات الدينية والإعلامية وصناع السياسات والمنظمات الدولية، لتفعيل التعاون والعمل المشترك في سبيل مناهضة خطاب الكراهية، الذي أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًّا وملموسًا للنسيج والتماسك الاجتماعي في مناطق متعددة من العالم.