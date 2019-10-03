"طاقة النواب": خفض أسعار البنزين خطوة جيدة.. وسنتابع وصول مردودها للمواطن

كتبت ميرا إبراهيم:

وصف النائب عصام بركات، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قرار الحكومة بتخفيض أسعار البنزين بـ"الخطوة الجيدة"، موضحًا أن البرلمان يتابع عمل اللجنة المختصة بالتسعير 3 أشهر لتحديد الزيادة أو النقصان.

وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، اليوم الخميس، خفض أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، بقيمة 25 قرشا، وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا.

وطالب "بركات" في تصريحات لمصراوي، بتشديد الرقابة على الأسواق طبقا للتسعيرة الجديدة؛ ليشعر المواطن بهذا التخفيض في تسعير المواصلات وكذلك أسعار الخضروات والفاكهة وجميع السلع المرتبطة بالبنزين.

وأوضح أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات لمتابعة هذا القرار، ومدى متابعة الحكومة لوصول آثره للمواطن.

يأتي قرار اللجنة انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه في يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء إعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. ووفقا للحساب الختامي لعام 2018/2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلى دون تغيير.