وزيرة البيئة: تحرير 142 محضرًا لحرق قش الأرز وإجراءات ضد المخالفين

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والزراعة تواصل حملاتها لمنع الحرق المكشوف لقش الأرز وتلويث البيئة والإضرار بصحة المواطنين.

وأضافت فؤاد، في بيان، اليوم الخميس، أنه تم تحرير 142 محضرًا لحرق قش الأرز حتى الآن خلال موسم الحصاد الحالي وذلك باستخدام الأقمار الصناعية في رصد ومعرفة نقاط الحرق على مدار الـ24 ساعة يتم من خلالهم توجيه محاور التفتيش لوقف التلوث الناتج عن عملية الحرق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت الأفرع الإقليمية لوزارة البيئة بمحافظات المنظومة، عددًا من الحملات المرورية تم خلالها فحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها.

وأسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 18178 سيارة حتى الآن، وتبين مخالفة 3805 سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما فتشت الفرق التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة، على عدد من المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغرى بلغ عدد تلك المنشآت حتى الآن 3383 منشأة وتبين مخالفة 797 منشأة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتحرص وزارة البيئة على تنفيذ خطة توعية بيبئة للمزراعين تتضمن عقد عدد من الندوات واللقاءات للتوعية بأضرار حرق قش الأرز على البيئة والإنسان وفوائد جمعه وتدويره والاستفادة منه، حيث وصل عدد الأنشطة التوعوية التي تمت حتى الآن إلى 1230 نشاطًا.

وتستقبل وزارة البيئة الشكاوى من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن19808 من 8 صباحًا إلى 9 مساءً، أ

و عبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، أو من خلال تطبيق WhatsApp على رقم 01222693333، أو عبر الخط الأرضي على رقم 0225256470، كما يمكن التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الخط الساخن 16528.