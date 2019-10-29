غدًا.. الجامعة الأمريكية تستضيف مؤتمر السياسات الاجتماعية

القاهرة- مصراوي:

تُنظم شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسياسات الاجتماعية "MENASP"، الدورة الرابعة من مؤتمرها بالجامعة الأمريكية في القاهرة، تحت عنوان "السياسات الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تعلُّم السياسات في عصر الحماية الاجتماعية".

يأتي هذا المؤتمر بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر، وضمن الاحتفال بالذكرى المئوية للجامعة الأمريكية في القاهرة.

يُعقد المؤتمر على مدار يومي 30 و31 أكتوبر 2019، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، حيث تحضر الجلسة الافتتاحية وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زيد.

يهدف المؤتمر لإنشاء منصة مشتركة تجمع بين الباحثين وواضعي السياسات والممارسين من جميع أنحاء العالم لمناقشة الإصلاحات الرئيسية الأخيرة في مجالات الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيفية تبادل التعلُّم من الخبرات المكتسبة في مجال السياسات.

ومن جانبها، قالت أستاذة مساعدة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة غادة برسوم: لا تزال دراسة السياسات الاجتماعية مجالًا ناشئًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لذا يعد هذا المؤتمر فرصة للباحثين لتبادل الخبرات، ولإقامة حوار حول السياسات يضم مختلف أصحاب المصلحة.

وأبدت سعادتها باستضافة هذا الحدث في قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

ويتضمن المؤتمر سلسلة من حلقات النقاش وورش العمل التي تناقش موضوعات متعلقة بالسياسات الاجتماعية من منظور السياسة والممارسة والبحث مثل برامج التحويلات النقدية والتأمين الصحي ودعم التوظيف، إضافة للعديد من الموضوعات الأخرى التي تهم الرأي العام.

ويلقي الكلمات الرئيسية في مؤتمر MENASP 2019 كل من البروفيسور نيتا رودرا «جامعة جورج تاون» والبروفيسور ميلاني كاميت «جامعة هارفارد».

وعن استضافة الدورة الرابعة هذا العام في القاهرة، قالت الدكتورة رنا جواد، أستاذ أول في قسم العلوم الاجتماعية والسياسية ومؤسسة شبكة MENASP: أنا ممتنة شخصيًا ومهنيًا لأننا نستطيع عقد هذا المؤتمر والتحدث عن قضايا الحماية الاجتماعية في سياق البلد المحلي، حيث تتمتع مصر بموقع محوري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.