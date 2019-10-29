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    تجديد ندب "شريف عوض" مديرًا للشعب واللجان بالأعلى للثقافة

    06:48 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    تجديد ندب "شريف عوض" مديرًا للشعب واللجان بالأعلى للثقافة

    الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة

    كتب - محمد عاطف:

    أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، قرارًا بتجديد ندب الدكتور شريف عوض، لمنصب رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية للمجلس الأعلى للثقافة.

    يذكر أن الدكتور شريف عوض عمل أستاذا لعلم الاجتماع بجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية عام 2011، وشغل عضوية لجنة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بالمجلس الأعلى للثقافة عام 2017، نال جائزة أفضل رسالة دكتوراه في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 2009، وجائزة النشر العلمي باللغة الإنجليزية عام 2010.

    له العديد من المؤلفات في مجال الدراسات الثقافية والاقتصادية، منها: صناعة الثقافة في عصر العولمة وأثرها في تغيير ملامح الهوية الثقافية، الصناعات الحرفية: طريق للتنمية المستدامة، صناعة الرمز الديني في العالم العربي في ظل تحولات العولمة، دور الأسرة العربية في تعزيز ثقافة القراءة الإلكترونية، ثقافة التسامح في الخطاب المعلوماتي المتداول بين الشباب، الإعلام الجديد وصناعة فكر الاستدامة التنموية، وغيرها من المؤلفات والكتابات العلمية.

    إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة شريف عوض المجلس الأعلى للثقافة

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