وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي

القاهرة- أ ش أ:

هنَّأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذكرى المولد النبوي الشريف، سائلًا الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على الرئيس السيسي والشعب المصري كله والإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة.

كما أعرب وزير الأوقاف عن أمله في أن يحفظ الله مصر العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.

وأشاد وزير الأوقاف بدعم الرئيس السيسي للفكر الوسطي والخطاب الديني المستنير، وباهتمام الرئيس وتوجيهه بالعمل المستمر على تحسين أحوال الأئمة علميًّا ومهاريًّا وماديًّا ومعيشيًّا.

كما أرسل وزير الأوقاف -بهذه المناسبة الكريمة- برقيات تهنئة إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، وشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.​