عبدالعال يلتقي نائب رئيس الجمهورية النيجيري

كتب- أحمد علي:

التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يمي أوسينباجو، نائب رئيس الجمهورية النيجيري، في مستهل زيارته لنيجيريا لتوطيد العلاقات بين البلدين.

وخلال اللقاء، نقل عبدالعال تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس النيجيري محمد بوهاري، كما نقل تأكيدا للدعوة الرئاسية لاستضافة الرئيس النيجيري في مؤتمر الاستثمار في أفريقيا المقرر انعقاده في العاصمة الإدارية الجديدة في ٢٢ و٢٣ نوفمبر من العام الجاري وكذلك الدعوة التي وجهتها الرئاسة المصرية للرئيس النيجيري لحضور مؤتمر السلام والتنمية المستدامة المقرر انعقاده في أسوان في ديسمبر من هذا العام.

وأكد عبد العال، أن العلاقات المصرية النيجيرية تشهد زخمًا إيجابيًا يتناسب مع الميراث التاريخي الإيجابي للعلاقات بين البلدين الشقيقين.

وذكر الدكتور عبد العال أن نيجيريا تعد أكبر وأكثر الدول تأثيرا في غرب أفريقيا، وأن نيجيريا ومصر هما الدولتان الأكثر تعدادًا للسكان على مستوى القارة؛ خاصة أنها حاليا تترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والدبلوماسية البرلمانية في أفريقيا تستهدف تطوير العلاقات مع جميع البرلمانات الأفريقية في الشرق والغرب والشمال والجنوب وبالتالي تهدف الزيارة إلى دعم الأواصر البرلمانية الأفريقية وإيضاح المواقف المصرية في القضايا ذات الاهتمام المشترك وإطلاع الأشقاء الأفارقة على تطوراتها أولا بأول بما يخدم المصالح الوطنية.

حضر اللقاء السفير المصري في أبودجا عاصم حنفي.