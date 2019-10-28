"التعليم العالي": الانتهاء من قواعد تشكيل لجان المراكز والمعاهد خلال أيام

القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي إنه من المقرر الانتهاء من القواعد الجديدة لتشكيل اللجان العلمية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية نهاية شهر أكتوبر الحالي، مؤكدًا أنها راعت تحقيق إستراتيجية الدولة في الاهتمام بالبحث العلمي، وربطها بالاستراتيجية العامة للبحث العلمي في الدولة.

جاء ذلك خلال رئاسته اليوم الاثنين اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين المجلس.

وأشار عبد الغفار إلى أن القواعد الجديدة تستهدف أيضًا تطوير الهياكل الإدارية للجهات البحثية، وإتاحة الفرصة للباحثين المتميزين، وتشجيع شباب الباحثين والاستفادة من ثروة مصر من العقول المتميزة من العلماء، وتوجيه خطة البحث العلمي لخدمة أهداف الدولة وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، ومواكبة النظم والمعايير العالمية في البحث العلمي.

وشدد على ضرورة عقد دورات تدريبية للأعضاء الجدد فور اختيارهم لتدريبهم على العمل بالقواعد الجديدة، مطالبًا بإنشاء قواعد بيانات تضم الباحثين في المجالات والتخصصات البحثية المختلفة، وكذلك تسويق الأبحاث ونشر ثقافة البحث العلمي في المجتمع من خلال التعريف بأنشطة المراكز البحثية، وبالباحثين المتميزين.

وأكد أهمية تحقيق التواصل بين الجهات البحثية التابعة للوزارة والجهات البحثية التابعة للوزارات والجهات الأخرى من أجل تحقيق التكامل والتعاون في المشروعات العلمية المشتركة التي تخدم خطة التنمية في الدولة، وكذلك التواصل مع الجهات ذات الصلة في المجتمع المدني ورجال الصناعة.

وناقش الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تشكيل اللجان العلمية وفقا للإجراءات الجديدة حيث تم ضم 9ر47% من الأعضاء الجدد لأول مرة، واستخدام استمارات التقييم الإلكتروني لضمان الحيادية، ومراعاة التميز العلمي للمتقدمين من حيث النشاط العلمي خلال آخر خمس سنوات.

وبحث الاجتماع مقترح مشروع قومي لإعداد الكوادر البحثية الجديدة، وقرر المجلس استمرار عمل اللجان الحالية لمدة شهرين لحين الانتهاء من تشكيل اللجان الجديدة.

كما وافق المجلس على تشكيل لجان اختيار رؤساء الشعب والأقسام بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ومعهد بحوث الإلكترونيات.