الزناتي: تصرفات "مرتضى منصور" تحتاج وقفة حقيقية

كتب- مصطفى علي:

قال حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الصمت على ممارسات رئيس نادى الزمالك، بحق الصحفيين ومنعهم من دخول نادي الزمالك، "أمر مؤسف" للغاية، ويثير علامات التعجب في ظل ظروف لا تحتمل مهاترات تتعلق بمصالح آلاف من الصحفيين وأسرهم يحملون عضوية النادي.

وعن موقف نقابة الصحفيين، ومشروع البيان الذي تقدم به نقيب للصحفيين لمجلسها، وعرضه عليهم في الاجتماع القادم، أكد الزناتي، بحسب تصريحات صحفية، أن مجلس النقابة على قلب رجل واحد في مواجهة ممارسات رئيس النادي، وأن إهانة أي زميل من أعضاء مجلس النقابة، أو الجمعية العمومية، هو إهانة لكل الصحفيين، مُشدداً على أن الأزمات المتواصلة، تحتاج لوقفة حقيقية.

وتساءل الزناتي عن دور وزارة الشباب والرياضة، في مواجهة ما يقوم به "مرتضى"، مطالبا مجلس النواب بضرورة التحرك أيضا.

​