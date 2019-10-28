السيسي ينيب المحافظين لحضور احتفالات مديريات الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

كتب – محمود مصطفى:

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المحافظين كل في محافظته لحضور احتفالات مديريات الأوقاف بالمولد النبوي الشريف .

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان الاثنين، أن الدكتور محمد مختار جمعة وجه مديري المديريات بسرعة التنسيق مع المحافظين كل في محافظته للاحتفال بهذه الذكرى العطرة، وتكليف رئيس قطاع المديريات بمتابعة ذلك.

وهنأت وزارة الأوقاف، الشعب المصري والأمة العربية والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الاثنين، هلال شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعربية المتتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.