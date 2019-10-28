الجريدة الرسمية تنشر قرارًا لوزير النقل بشأن وحدات غير خاضعة للإشراف

كتب- محمد سامي:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير النقل رقم 598 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قرار وزير النقل رقم 287 لسنة 2011.

وجاء القرار للوحدات غير الخاضعة لهيئات الإشراف والتصنيف الدولية، بالكشف على الجفاف بالنسبة للنشات الركوبة والنزهة مرة كل سنة وفيما عدا ذلك يتم الكشف على البدن مرة كل سنتنين على الجفاف ويجوز الكشف قبل أو بعد الميعاد بثلاثة أشهر.

ونص القرار أنه يتم الكشف علي الجفاف لسفن حديقة الإنشاء بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ آخر معاينة جفاف بعد اكتمال إنشائها، ويجوز تأجيل الكشف على الجفاف لمدة 6 أشهر عن الموعد الأصلي بعد إجراء كشف على البدن تحت خط المياه بمعرفة أحد الغطاسين المعتمدين من إحدى هيئات الإشراف والتصنيف الدولية المعتمدة بمصر لمرة واحده يتم بعدها الرفع على الجفاف.

وجاء نص القرار:​