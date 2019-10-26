منتدى مسك للإعلام يؤكد أهمية تفاعل المؤسسات الرسمية مع وسائل التواصل الاجتماعي

كتب- محمد نصّار:

أكد المشاركون في جلسة الصوت الرسمي والتفاعل الاجتماعي، ضمن فعاليات منتدى "مسك للإعلام" بالقاهرة، أن المؤسسات الرسمية في العالم العربي، أصبحت تتفاعل بشكل مباشر مع وسائل التواصل الاجتماعي، إيمانا بأهمية هذه الوسائل، وسرعتها في توصيل الرسائل والخدمات الإعلامية.

وقال أحمد الطويان، مدير مركز الإعلام الجديد بوزارة الخارجية السعودية - خلال مداخلته بالجلسة اليوم السبت - إن المركز هو إحدى أذرع وزارة الخارجية السعودية للتواصل مع الشباب والعالم، موضحاً أنه يتم صياغة الرسائل الإعلامية بـ 30 لغة، لتوصيل الرسالة الدبلوماسية السعودية، لتقريب اللغة السياسية للمتلقى العادي.

وأكد أن الدبلوماسية الرقمية لابد أن يستغلها الدبلوماسي لتوصيل رسالته بشكل سريع ومباشر للجمهور المستهدف، موضحاً أنه بالماضي كان ذلك يتطلب وقتا وجهدا كبيرا وقد تصل الرسائل مشوهة ومتأخرة، موضحا أن هدفهم التعبير عن أنفسهم وتوصيل رسالتهم للآخر، وصناعة دبلوماسية سريعة متحررة رقمية.

من جانبه.. قال محمد العقبي المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تقوم بتحديث دائم ويومي لموقعها على الإنترنت..لافتا إلى أن التواصل بين المسئول الرسمي والمواطن العادي زاد كثيرا منذ عام 2014، موضحاً أن الوزارة لها حسابات على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتم صناعة الرسائل بما يتناسب مع جمهور هذه الوسائل.

وأضاف أن الوزارة لديها حزمة من الخدمات الرقمية التي يتم تقديمها من خلال شبكة الإنترنت، وستطلق الوزارة قريبا تطبيق "معاشي" والذي سيقدم 25 خدمة لأصحاب المعاشات فضلا عن العديد من الخدمات الأخرى.

وأوضح العقبي، أن الوزارة تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي أيضا لاستقبال شكاوى المواطنين، كما أنها تعطي أهمية كبيرة لصناعة المحتوى المقدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويسعى منتدى مسك للإعلام الذي انطلق اليوم بالقاهرة لرفع مستوى الوعي لدى الشباب بالتطورات والحلول الإعلامية في خدمة الأفراد والمجتمعات، واستكشاف فرص الأعمال المتاحة أمام الشباب في كافة مجالات الإعلام، وتسريع نقل المهارات والتقنيات المتقدمة في مجالات الإعلام إلى الشباب العربي، والإسهام في تمكين المنطقة من تحقيق الريادة في صناعة المحتوى الإعلامي، وتحقيق التواصل المثمر بين الشباب المهتمين ورواد الإعلام المشاركين في المنتدى.

ويسلط المنتدى عبر 8 جلسات و10 ورش تدريبية وعرضين تقديمين، الضوء على التطورات التي لحقت بصناعة الإعلام وما تضمنته من مفاهيم جديدة باتت عنوانًا لتطور هذه الصناعة.

ويتعرف المشاركون عن قرب على أدوات أكثر ذكاءً وتقدماً وسرعة في مجال الإعلام، وسيوفر المنتدى تدريبات عملية متقدمة في صناعة المحتوى الإعلامي من شأنها الإسهام في تمكين الشباب من الأساليب المثلى لاستثمار الفرص المتزايدة في صناعة الإعلام بشكلها الحديث.

ويتضمن برنامج المنتدى تقديم عروض خاصة بالتجارِب من الجانب الرقمي، منها عرض تقديمي يستعرض كيف تمكن شاب عشريني من التربع على قمة الانتشار والمشاهدات المليونية على اليوتيوب من خلال صناعة محتوى في العلوم بطرق مبتكرة ذكية، كما سيقام عرض آخر بعنوان كيف تجعل هويتك الشخصية مواكبة للمستقبل، بالإضافة إلى مجموعة العروض التي ستقدم في الساحة الاجتماعية المصاحبة للمنتدى.​