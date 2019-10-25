هشام عبد العزيز قائمًا بأعمال أمين عام "الأعلى للشئون الإسلامية"

كتب- محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز بالقيام بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كأول شاب من أبناء الوزارة يتولى هذا المنصب.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الجمعة، أن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتمكين للشباب والدفع بهم في المناصب القيادية.

جدير بالذكر أن الدكتور هشام عبد العزيز تدرج في تقلد العديد من المواقع بوزارة الأوقاف من عضوية المكتب الفني للوزير، إلى مدير عام شئون القرآن، فوكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، وهو حاصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف فرع أسيوط بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام ٢٠٠٩م، واجتاز بتفوق الامتحانات التي أجرتها الوزارة لمديري العموم في مجال الإدارة ومجال التخصص العلمي والحاسب الآلي واللغة الأجنبية، وأدى كل ما كلف به بتفان وإخلاص، والوزارة تتمنى له كل التوفيق .