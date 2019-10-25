الجيزة: قطع المياه عن 8 مناطق.. اليوم

الجيزة- (أ ش أ):

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال الصيانة الخاصة بتوسعات محطة مياه إمبابة (مرحلة باماج)، ما سيسفر عن قطع مياه الشرب عن مناطق (مركز أوسيم – مركز كرداسة – الجلاتمة – المناشى البلد – بهرمس – الحسانين – ذات الكوم – برقاش) لمدة 8 ساعات تبدأ الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى السادسة من صباح غدٍ السبت.

وأهابت محافظة الجيزة -في بيان- بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وأشارت المحافظة إلى تسيير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة سيارات محملة بمياه الشرب لتلبية احتياجات المواطنين عند الطلب على رقم طوارئ 125.