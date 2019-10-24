مسؤولو إذاعات القرآن الكريم يوصون ببرامج متنوعة لنشر الوسطية والاعتدال

كتب- مصطفى علي:

أوصى الاجتماع الخامس لمسؤولي إذاعات القرآن الكريم، بطرح برامج متنوعة المضمون من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإشراك الشباب في صياغتها بمحتوى إعلامي حديث مرتكز على ثوابت الشريعة الإسلامية السمحة؛ لنشر قيم الوسطية والاعتدال.

كما أوصى الاجتماع - في جلسته الختامية التي ترأسها "سالم ولد بوك" المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية اليوم الخميس- بالعمل على تجديد الخطاب الديني بحيث يكون الخطاب نقديًا وتحليليًا بدلًا من السرد والحفظ، واستخدام لغة عربية ميسرة، وانتقاء الأئمة والدعاة الوسطيين وتدريبهم على التعامل مع وسائل الإعلام الحديثة وتقنياتها.

وتضمنت التوصيات تكثيف الندوات والمؤتمرات لتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبث روح التسامح وثقافة الحوار الهادف والعمل على توفير مكتبة إلكترونية دينية تتناسب مع متطلبات العصر الحالي، فضلًا عن التأكيد على التواصل الدائم بين إذاعات القرآن الكريم في الدول الأعضاء، وتكاتف جهودها والعمل على زيادة تبادل وإنتاج عدد من البرامج والأعمال الدرامية والبرامج الدينية التقليدية، والعمل على تبادل البرامج ونقل الخبرات وتوفير دورات تدريبية للشباب من الدعاة والمذيعين بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الأوقاف المصرية.

من جهتهم.. أكد الحاضرون - في نهاية الاجتماع - ضرورة متابعة تنفيذ هذه التوصيات وتقييمها في الاجتماع القادم لتحديد الإيجابيات والسلبيات والعوائق التي حالت دون تنفيذ بعضها.

وبدورهم.. أعربت جميع الهيئات الإذاعية المشاركة في الاجتماع عن شكرها وتقديرها لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام وجميع القائمين على تنظيم الاجتماع لما بذلوه من جهد وحفاوة في الاستقبال والتنظيم.

وعقد الاجتماع الخامس لمسؤولي إذاعات القرآن الكريم التابع لاتحاد الإذاعات الإسلامية على مدار يومين تحت عنوان (نشر قيم الوسطية والتسامح) برعاية الهيئة الوطنية للإعلام، وتضمنت فعاليات اليوم الثاني جلسات عمل حول دور إذاعات القرآن الكريم في توحيد المفاهيم والتقريب بين المذاهب الفقهية والرد على الشبهات والاعتدال، وتحدث فيها فضيلة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وترأس الجلسة الدكتور أحمد القاضي، كما عقدت جلسة لعرض أوراق العمل المقدمة من ممثلي إذاعات الدول الإسلامية.