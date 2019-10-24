​"الصوت والضوء" تعلن تقديم عروضها باللغة الصينية في أبو سمبل وفيله

كتب- يوسف عفيفي:

أنهت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، الأعمال الفنية الخاصة بإدخال اللغة الصينية لعروض الصوت والضوء بمنطقتي فيلة وأبوسمبل كإحدى اللغات الأساسية للعرض ليصبح مقدما بشكل حي بتسع لغات.

وبحسب ببان اليوم، يأتي ذلك في إطار خطة الشركة لفتح أسواق سياحية جديدة كالسوق السياحي الصيني والذي يعد أحد تكبر الأسواق الوافدة للمقاصد السياحية المصرية.

وقال محمد عبد العزيز رئيس الصوت والضوء، إن إدخال اللغة الصينية بمنطقتي أبوسمبل وفيله هي أول مرة في تاريخ الصوت والضوء حيث تم تسجيل العرض بالتعاون مع المخرج السينمائي شريف مندور بمدينة الإنتاج الإعلامي ببكين في استوديوهات يونيفرسال العالمية بأحدث الأساليب التقنية وبالاستعانه بأشهر وأكبر نجوم السينما والإذاعة الصينية.

وأضاف عبد العزيز، أن موعد إطلاق أول عرض للصوت والضوء باللغة الصينية بمنطقتي فيله وأبو سمبل لتصبح مناطق الصوت والضوء ناطقة باللغة الصينية سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار عبد العزيز، إلى إن عمليه إدخال لغه لعروض الصوت والضوء أمرا ليس بهين فقد احتاج مجهودات كبيرة لانجازه فى فترة وجيزه وذلك لأن له مراحل كثيره لاخراجه فى النهايه بنفس قيمه وجمال باقى العروض باللغات الأخرى.

جدير بالذكر، أنه قد تم إدخال اللغة الصينية لعروض الصوت والضوء بمنطقتي الهرم والكرنك مع بداية هذا العام كإحدى اللغات الأساسية ويقدم العرض الصيني الآن بمنطقة الهرم يوم الأحد الساعة الثامنة مساء وفي منطقة الكرنك يوم الجمعة الساعة التاسعة مساء.