حدث في 8 ساعات| قمة بين السيسي وبوتين.. وتحذير حكومي من أخطاء الفواتير

كتب – أسامة علي:

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأحداث على الساحة المحلية والدولية، منها انطلاق أعمال منتدى "روسيا – أفريقيا" الاقتصادي بسوتشي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتحذير رئيس الوزراء من وجود أخطاء في فواتير الكهرباء والمياه.

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الأحداث الماضية: