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    حدث في 8 ساعات| قمة بين السيسي وبوتين.. وتحذير حكومي من أخطاء الفواتير

    08:01 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    حدث في 8 ساعات| قمة بين السيسي وبوتين.. وتحذير حكومي من أخطاء الفواتير

    حدث في 8 ساعات

    كتب – أسامة علي:

    شهدت الساعات الماضية، العديد من الأحداث على الساحة المحلية والدولية، منها انطلاق أعمال منتدى "روسيا – أفريقيا" الاقتصادي بسوتشي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتحذير رئيس الوزراء من وجود أخطاء في فواتير الكهرباء والمياه.

    ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الأحداث الماضية:

    السيسي فلاديمير بوتين الحكومة روسيا فواتير الكهرباء مصطفى مدبولي تعاطي المخدرات غادة والي الطقس

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