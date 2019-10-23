حدث في 8 ساعات| قمة بين السيسي وبوتين.. وتحذير حكومي من أخطاء الفواتير
كتب – أسامة علي:
شهدت الساعات الماضية، العديد من الأحداث على الساحة المحلية والدولية، منها انطلاق أعمال منتدى "روسيا – أفريقيا" الاقتصادي بسوتشي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتحذير رئيس الوزراء من وجود أخطاء في فواتير الكهرباء والمياه.
ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الأحداث الماضية:
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