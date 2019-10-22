وزير الإسكان: الانتهاء من مشروعات الصرف المتأخرة العام المقبل

كتب- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، توحيد كراسات طرح مشروعات المياه والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، بحيث تتضمن شروط وإجراءات موحدة، موضحا، تم الانتهاء من إعداد المسودات والنماذج لتلك الكراسات، لإقرار نموذج موحد لها، يتم تطبيقه في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال رده بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وقال الجزار، إن ذلك النموذج الموحد، سيؤدى إلى توحيد شكل كافة المشروعات، بمختلف المحافظات، مع اعتبار أن هناك فروق أسعار بين المناطق والمحافظات.

وأضاف وزير الإسكان، سيتم توصيل المرافق إلى الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى، وذلك بمجرد ضمها إلى الكتلة السكنية بعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وجدد تأكيده على تعميم الوزارة، على كافة الجهات المعنية، بقول جميع طلبات المواطنين المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن قبول الطلب لا يعنى الموافقة أو الرفض، حيث توجد لجنة تتولى تقييم كل حالة.

وحول طلبات النواب بشأن تأخر مشروعات الصرف الصحى في بعض القرى، أكد الوزير، أنها سيتم الانتهاء منها في العام المالى المقبل.

وحول ما أثاره النواب من رفض الوزارة شراء أراضٍ للمشروعات، أوضح الوزير أن القروض والمنح التي تحصل عليها الوزارة من الخارج لتنفيذ تلك المشروعات، تتضمن ضمن اشتراطاتها، ألا يتم إنفاق تلك الأموال على شراء الأراضى، بالتالى فالمشروعات الممولة لا يمكن شراء أراضٍ من موازنتها.