وزير القوى العاملة: ملتقيات التوظيف توجه حاسم من الدولة للقضاء على البطالة

القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أهمية ملتقيات التوظيف، التي يتم عقدها لتوفر "حياة كريمة" لائقة للشباب الباحث عن عمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يتلاءم مع آمال وطموحات الشباب، مشددا على أن هذه الملتقيات تأتي في إطار توجه حاسم من الدولة للقضاء على البطالة.

وأشار سعفان - خلال ملتقى التوظيف بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين،الذي يوفر 9500 فرصة عمل للشباب في جميع التخصصات، بحضور المحافظ كمال شاروبيم، وذلك وفقا لبيان الوزارة - إلى أن معدل البطالة بدأ في التراجع بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية والحالية، نظرا لما تقوم به مصر من مشروعات قومية كبرى، وما يُعقد من ملتقيات توظيف تُسهم في توفير فرص عمل كريمة ولائقة للشباب الواعد.

وقال "أدعو كل شاب مصري إلى البَدء في اقتحام سوق العمل، وقَبول أقرب الوظائف التي تتناسب مع قدراته، كمحاولة منه لزيادة خبراته العملية والمجتمعية، والمساهمة في زيادة الإنتاج، والقدرة على خوض غمار سوق العمل، كي تتكون لديه الخبرة العملية اللازمة لتحقيق آماله وطموحاته مستقبلًا".

وأضاف "نحرص أشد الحرص على العامل المصري كونه عصب الاقتصاد القومي للبلاد وأساس نهضته ونمائه وتنميته، بإحداث نوعٌ من أنواعِ التوافق بين الباحثين عن عمل واحتياجات سوق العمل المصري بهذه الملتقيات الفاعلة"..مشيدا بجهود عمال مصر في سبيل بناء الوطن وزيادة الناتج القومي للبلاد.

وأصدر الوزير - خلال الملتقى - تكليفات فورية لمدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية أحمد القللي، بتسجيل الشباب الذين حضروا الملتقى خاصة ذوي القدرات الخاصة، ومتابعة جميع الشركات بصورة مستمرة للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب ومتابعة من لم يعين لتوفير فرص عمل أخرى لائقة، وإعطائه تقريرًا مفصلًا عما تم تحقيقه وإنجازه.

كما كلف مدير المديرية، بالتعاون مع الشركات التي ترغب في التدريب على أعمالها، بتسخير مراكز التدريب التابعة للمديرية لتدريب العمال تحت إشراف الشركة مباشرة، ومن ثم تعيينهم لديها لخلق التوأمة المُثلى بين التدريب والتشغيل، باعتبار أن التدريب هو نواة التشغيل، لما بينهما من تشابك وترابط كبير.

وفي سياق متصل، سلم وزير القوى العاملة، ومحافظ الدقهلية، 200 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلين بمديرية القوى العاملة بالمحافظة "شهادات أمان"، فضلًا عن تسليم شهادات التخرج لأولى الدفعات من وحدات التدريب المتنقلة بالدقهلية على مهنة السباكة والأعمال الصحية.

وأكد الوزير - خلال مراسم التسليم على هامش ملتقى التوظيف - أن الدولة تُولي كامل اهتمامها بأبنائها، خاصة العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن الوزارة لا تدخر جُهدًا في شمول الفئات الأولى بالرعاية.

وحول ملف التدريب المهني، شدد سعفان، على أهمية تطويره وتحديثه، بما يتلاءم مع رؤية مصر الطموحة واستراتيجيتها نحو التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحا أن الوزارة أطلقت أربع وحدات متنقلة لتجوب القرى والنجوع لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كي يستطيع كل شاب أن يفتح مشروعًا خاصًا به يدر عليه دخلًا له ولأسرته بما يضمن توفير "حياة كريمة" له وذويه.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد تجهيز باقي الوحدات المتنقلة استعدادًا لإطلاقها بباقي محافظات مصر، لخلق تشابك بين التدريب والتشغيل بالصورة المُثلى التي تحتاجها مصر في المرحلة الراهنة.

وطالب الوزير بأهمية التيقن والتأكد مما يتردد من شائعات تستهدف النيل من الدولة المصرية، وردًا على المتربصين الذين يشككون فيما تقوم به الدولة من إنجازات كبيرة تسابقُ الزمن وتتخطَّى القدرة على الاستيعاب.

من جانبه، رحب محافظ الدقهلية، بالوزير مقدمًا له الشكر على جهوده الحثيثة المبذولة في سبيل الارتقاء بمنظومة العمل المصرية، وبما يعقده من ملتقيات توظيف فاعلة توفر فرص عمل حقيقية للشباب المصري، وبجهوده المبذولة في تطوير ملف التدريب المهني في مصر بالصورة المُثلى التي تليق.

وأكد شاروبيم، أهمية فكر ريادة الأعمال ونشر هذه الثقافة بين أوساط الشباب المصري، مضيفًا أن العمل الحر وريادة الأعمال هما مستقبل مصر، مشدداً على أن الدولة المصرية تهتمُ اهتمامًا بالغًا ببناء الإنسان المصري وتنميته.

كان وزير القوى العاملة، ومحافظ الدقهلية، افتتحا في وقت سابق اليوم، ملتقى التوظيف بمحافظة الدقهلية،الذي يوفر 9500 فرصة عمل للشباب من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها فرص عمل مناسبة لذوي القدرات الخاصة وفقًا لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1200 والأقصى 2300 من خلال 90 شركة بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي.

وقام الوزير والمحافظ بعمل جولة تفقدية على جميع الشركات المتواجدة بالملتقي للاطمئنان على مستوى الأجور التي تضمن "حياة كريمة" لائقة للعمال، والتأكد من توفير تأمين صحي واجتماعي للعمال، ومعرفة كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون.

وتم تخصيص أماكن في الملتقى التوظيفي للجهات المانحة للشباب الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة، فضلًا عن توفير مكانًا خاصًا لريادة الأعمال، وذلك للتوجيه المهني المناسب عبر مراكز التدريب المنتشرة في المحافظة، لتدريب كل شاب راغب في التدريب على مهنة معينة، ومن ثَمَّ فتح مشروعه خاص به.​