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    البيئة: إزالة 115 مكمورة فحم مخالفة بالدقهلية

    10:36 ص الإثنين 21 أكتوبر 2019
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    كتب- محمد نصار:

    نفذت وزارة البيئة، من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالدقهلية، حملة مكبرة لإزالة 115 مكمورة فحم بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع الجهات المعنية والتي لا تزال تعمل وفقًا للطرق التقليدية ومخالفة للاشتراطات البيئية.

    وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، إن هذه الأماكن كان يصدر عنها انبعاثات تتعدى الحدود المسموح بها لقانون البيئة ولم تتخذ الإجراءات اللازمة والجادة نحو تنفيذ خطة الإصحاح البيئي بالاتجاه نحو العمل بنماذج المكامير المطورة التي تم الموافقة عليها واعتمادها.

    ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتكثيف الجهود للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة والتصدي لكافة مصادر تلوث الهواء المخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

    ومن المقرر استمرار تنفيذ حملات تفتيشية أخرى على كافة أنواع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف ضبط الأداء البيئي والحد من العوامل التي تضاعف من خطورة نوبات تلوث الهواء.

    إزالة مكامير فحم الدقهلية وزارة البيئة

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