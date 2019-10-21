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750 جنيهًا.. الموافقة على صرف منحة "المولد النبوي" للعاملين بالسكة الحديد

06:02 ص الإثنين 21 أكتوبر 2019
750 جنيهًا.. الموافقة على صرف منحة "المولد النبوي" للعاملين بالسكة الحديد

كامل الوزير وزير النقل

كتب- أسامة علي:

وافق وزير النقل المهندس كامل الوزير، على المذكرة الذي وجهتها هيئة السكك الحديدية برئاسة المهندس أشرف رسلان، إلى مكتب الوزير، لصرف منحة "المولد النبوي" للعاملين في هيئة السكك الحديدية والشركات التابعة، بالإضافة إلى مترو الأنفاق، بقيمة 750 جنيهًا للموظف الواحد.

واعتبرت الهيئة المكافأة وسيلة تشجيعية للعاملين، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق مزيد من الإنتاجية، ومن المقرر صرف هذه المكافأة خلال ساعات.IMG-20191021-WA0000

وزير النقل كامل الوزير السكة الحديد المولد النبوي
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