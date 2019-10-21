مشروعات قوانين وطلبات إحاطة.. تفاصيل أجندة البرلمان اليوم الاثنين​

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

تواصل اللجان النوعية في مجلس النواب، اجتماعتها اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

وتتابع لجنة "الخطة والموازنة" مدى تنفيذ كل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة العامة للطرق والكباري، الهيئة العامة للتنمية السياحية لتوصيات اللجنة فيما يخص تلك الهيئات التي وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017/2018، كما تناقش اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك.

وتستكمل لجنة "الشئون الاقتصادية" نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 (من حيث المبدأ)، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتناقش لجنة "القوى العاملة" مشروعي قانونين مقدمين من النائبة هبة هجرس و(60) نائبًا، ومشروع قانون من النائب أحمد على إبراهيم و(60) نائبًا، بشأن "إنشاء نقابة المهن النفسية"، واستعراض كتاب وزارة العدل في هذا الشأن، بالاشتراك مع لجان: الخطة والموازنة، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية.

وتعقد لجنة "الصناعة" جلسة استماع بشأن الأضرار التي لحقت شركات القطاع الخاص والمستثمرين في قطاع الصناعة من جراء تطبيق قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 وخاصة فيما يخص رفع سن الإحالة إلى المعاش ونسبة التأمين الطبي المحصلة من قبل هيئة التأمين ومحو الشركات الطبية الخاصة وأثره على تنمية الصناعة وموارد الدولة، بحضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتستمع لجنة "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" إلى رؤى اتحاد المشروعات الصغيرة ممثلاً عن المستثمرين في هذا القطاع، بحضور ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات، هيئة التنمية الصناعية، وتعرض وجهات نظر ممثلين عن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للوقوف على المعوقات التي تواجههم وبحث كيفية تذليلها، بحضور ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وهيئة التنمية الصناعية.

وتتابع لجنة "الطاقة والبيئة" تنفيذ التوصيات التي صدرت عن اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع فيما يخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.. وتستكمل لجنة "الزراعة والري والأمن الغذائي" مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالاشتراك مع مكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية التشريعية، كما تناقش الإجراءات الاحترازية لتلافي المشكلات التي تعرض لها زراع محصول البطاطس خلال الموسم الزراعي السابق، بشأن ارتفاع أسعار التقاوي وانخفاض الإنتاجية ونقص المعروض من محصول البطاطس بالأسواق وارتفاع أسعار تداولها.

وتناقش لجنة "التعليم والبحث العلمي" قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية.. كما تواصل اللجنة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

وتواصل لجنة "الشئون الدينية والأوقاف" نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، بالاشتراك مع مكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الخطة والموازنة.

وتناقش لجنة "النقل والمواصلات" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي.

كما تناقش لجنة "العلاقات الخارجية" قضايا التعاون الثنائي والدولي المصري النيوزيلاندي بحضور السفير جريج لويس، سفير نيوزيلاندا بالقاهرة، وتناقش لجنة "التضامـن الاجتماعـي والأسـرة والأشخاص ذوي الإعاقة" مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة"، ومشروع القانون المقدم من السيد النائب الدكتور خالد حنفي وآخرون في ذات الموضوع، بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، الشئون الدستورية والتشريعية.