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    نظافة وإطفاء.. 3 ملاحظات لـ"كامل الوزير" خلال افتتاح محطة هليوبوليس

    04:06 م الأحد 20 أكتوبر 2019
    نظافة وإطفاء.. 3 ملاحظات لـ"كامل الوزير" خلال افتتاح محطة هليوبوليس

    خلال افتتاح محطة مترو هليوبوليس

    كتب- أسامة علي:

    أبدى الفريق كامل الوزير وزير النقل، 3 ملاحظات خلال افتتاح محطة مترو هليوبوليس.

    وافتتح وزير النقل، اليوم الأحد، محطة مترو هليوبوليس، أكبر محطة بالشرق الأوسط، بمساحة 10 آلاف متر مسطح ضمن محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

    وعلق وزير النقل، فور دخوله المحطة على نظافة الحوائط، موجهًا بتنظيفها بشكلٍ جيدٍ.

    كما وجه الوزير، بتركيب لوحات إرشادية لتعريف الركاب باتجاهات المترو، مضيفًا: "لو واحد عايز يروح رمسيس هيعرف منين؟ لازم تركبوا لوح إرشادية".

    وخلال الجولة، شدد وزير النقل على ضرورة الاطمئنان بشكل يومي على معدلات الأمان، خاصة وحدات إطفاء الحرائق.

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    محطة مترو هليوبوليس كامل الوزير وزارة النقل مترو الأنفاق

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