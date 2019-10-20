ريهام سعيد تعلق على قضية "ضحية الشهامة"

القاهرة- مصراوي:

طالبت الإعلامية ريهام سعيد بتوقيع الإعدام على المتهم محمد راجح، المتهم الرئيسي في قضية الشاب محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"ضحية الشهامة" بالمنوفية.

وكتبت سعيد عبر حسابها بموقع "إنستجرام" في الساعات الأولى من اليوم الأحد، "تصبحوا على خبر إعدام راجح في ميدان عام.. محمود البنا".

View this post on Instagram A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on Oct 19, 2019 at 5:00pm PDT

وتبدأ بعد قليل أولى جلسات محاكمة محمد راجح المتهم بقتل زميله شهيد الشهامة محمود البنا بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وضمت قائمة المتهمين "محمد أشرف عبد الغنى راجح، طفل، محبوس، 17 سنة، طالب، و مصطفى محمد مصطفى الميهى، وشهرته حماصه، طفل، محبوس، 17 سنة، طالب، وإسلام رمضان عواد، طفل، محبوس، طالب، وإسلام إسماعيل عبدالحكيم البخ، طفل، محبوس، 17 سنة، طالب".

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