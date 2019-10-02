نقل جثمان الأنبا بيشوي إلى المزار الجديد يدير القديسة دميانة



كتب- مصطفى علي:

نُقل جثمان المطران الراحل الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري إلى المزار الجديد الذي تم إعداده له خصيصًا بدير القديسة دميانة بالبراري.

جاء ذلك عقب انتهاء قداس الذكرى السنوية الأولى لنياحة الأب المطران الجليل الراحل.

وحمل الآباء الكهنة الصندوق الذي يحوي الجثمان وطافوا به الهيكل الرئيسي بالدير والكنيسة ثم توجهوا إلى المزار ووضعوه في المدفن الخاص به.