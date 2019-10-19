التعليم العالي: الوطنية لليونسكو تشارك في اجتماع العامين باللألكسو بتونس

كتبت- داليا شبل:

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرا حول مشاركة اللجنة المصرية لليونسكو في الاجتماع الـ 20 للأمناء العامين للجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم بمقر منظمة الألكسو بدولة تونس خلال الفترة من 16-18 أكتوبر الحالي.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، أشار التقرير إلى أنه تم مناقشة العديد من القضايا من أهمها: مشروع إنشاء منصة تفاعلية بين اللجان الوطنية وشركائها، واقتراح اللجنة الوطنية المصرية بأن تعقد بجمهورية مصر العربية في إطار تنفيذ اللجنة الوطنية المصرية دورة تدريبية إقليمية للعاملين باللجان الوطنية العربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو في النصف الأول لعام 2020.

كما اقترح استضافة مصر ورشة عمل مرصد الألكسو لبحث آليات التعاون مع اللجان الوطنية العربية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات الاجتماعين الثامن عشر والتاسع عشر للأمناء العامين للجان الوطنية، فضلا عن الاحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيس الألكسو.

وأضاف التقرير أنه تم التباحث حول الدور الإعلامي للجان الوطنية من خلال الاستراتيجية الإعلامية للمنظمة، وكذلك التوصيات الصادرة من المؤتمر الإعلامي الثاني للترويج لإنجازات وأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك، والذي عقد بتونس في فبراير 2019، ومشروع إنشاء الكراسي العلمية للألكسو، واستعراض دليل بناء القدرات العربية، وجائزة ابن خلدون "سنغافورة للترجمة في العلوم الإنسانية".

وأوضح التقرير، أن الدكتورة غادة عبدالباري الأمين العام للجنة، تقدمت بعدد من المقترحات منها: إدراج بعض الأنشطة على البرنامج والميزانية لمنظمة الألكسو لعامي 2021/2022 أهمها: تنظيم ورشة عمل لمناقشة الأخطار المحدقة بالهوية العربية في عالمنا المعاصر، وكيفية مواجهتها، وندوة تثقيفية وطنية حول تعزيز دور اللغة العربية في إثراء التراث الحضاري والإنساني والحفاظ على الهوية وإدراك الذات، بالإضافة إلى مقترح بتنظيم دورة تدريبية للمسئولين عن المناهج، ودورة تدريبية للعاملين باللجان الوطنية للتدريب على برنامج إدارة المشروعات.