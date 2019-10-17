"سياحة النواب" ترحب بأول رحلة طيران من جنيف لمرسى علم

كتب - أحمد علي:

رحبت لجنة "السياحة والطيران" بمجلس النواب، باستقبال مطار مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الأحمر اليوم الخميس، أولى رحلات شركة سويس إير"swiss air" العالمية، قادمة من مدينه جنيف وعلى متنها 121 راكبًا، في إطار بدء تشغيل خط طيران جنيف - مرسى علم وتنشيطًا للسياحة بجنوب البحر الأحمر.

ووجه النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، التحية والتقدير للفريق يونس المصري وزير الطيران المدني ولجميع العاملين في قطاع النقل الجوي.

وقال "صدقي"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن قطاع الطيران، له دور رئيسى وحيوي في دعم ومساندة قطاع السياحة المصري، مشيدًا بالتنسيق والتكامل والعمل المشترك بين وزيري الطيران المدني والسياحة مما كان له آثاره الإيجابية على الاقتصاد المصري.

وطالب رئيس لجنة السياحة والطيران، من الحكومة، بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لقطاع الطيران المدني لتسيير خطوط طيران جديدة مباشرة بين مختلف المطارات المصرية ومختلف دول العالم لتشجيع جذب السياحة العالمية لمصر مع التوسع أيضا في إنشاء مطارات جديدة بمختلف المحافظات والمدن المصرية.

وحرصت اللجنة على تقديم كل الدعم والمساندة لقطاعي الطيران والسياحة، والعمل على تذليل جميع المشكلات والعقبات التي تواجه كل من القطاعين.



وكان مطار مرسى علم، قد استقبل طائرة swiss air، بالبروتوكول المعهود لأول رحلة طيران، حيث تم رش جسم الطائرة بالمياه فور وصولها إلى أرض المطار، وكان في الاستقبال اللواء طيار هاني عقاب رئيس مجلس إدارة شركه إيماك للمطارات، الذي حرص على استقبال الركاب والطاقم بالورود والحلوى.

وبرفقته اللواء طارق تبان ذادة مدير المطار، ومديري الشركه وممثلي الجهات العامله بالمطار ومدير شرطه أمن الموانئ ومدير الجمارك وممثلى شرطه السياحه وشركه الخدمات الأرضيه، ونبيل حشيش وحسن نشأت ممثلي الشركه ووكيلها بمصر.

وقال عماد إمام مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة إيماك، أن الشركة تستعد لاستقبال رحلات ثلاث شركات أوروبية أخرى قبل نهاية عام 2019، ستهبط بصفة دورية بمطار مرسى علم الدولي، مُوضحا أن الرئيس التنفيذي المهندس حسام الخرافي، وجه بضرورة العمل على جذب السياحة الأجنبية من جميع دول العالم إلى منطقه جنوب البحر الأحمر.