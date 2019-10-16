رئيسة المجلس القومي للمرأة تستعرض جهود تمكين المرأة مع السفير البريطاني

كتبت - نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الأربعاء، جيفري آدامز سفير بريطانيا في مصر، لبحث سبل التعاون بين الطرفين والتعرف على جهود المجلس في مجال تمكين المرأة المصرية والنهوض بها في كافة المجالات.

أكدت مرسي على أهمية العمل على نشر الوعي بمفهوم الشمول المالي للمرأة و تمكين المرأة اقتصادياً، وهى أحد المجالات الهامة التى تعمل مصرعلى تحقيقها حالياً، ايماناً منها بأن النهوض اقتصادياً بالمرأة سيساهم في النهوض باقتصاد الدولة ككل.

واشار إلى نخفاض معدل البطالة بين النساء من 24 % في عام 2014 إلى 21.4 % في عام 2018 ثم إلى 19.6% في الربع الأول من عام 2019.

وأوضحت أن وزارة التضامن الإجتماعي تعمل على توفير حضانات ومراكز رعاية للأطفال لمساعدة المرأة على الخروج لسوق العمل والمشاركة بدور فاعل، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تواجه العديد من التحديات ولكنها تسعى التغلب عليها من أجل مستقبلها ومستقبل ابنائها

وقالت إن المرأة المصرية تمثل حالياً 25 % من الحكومة المصرية ، ووفقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة ستصل نسبة تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان إلى 25% خلال الدورة القادمة.

ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر معنية بموضوع المرأة والسلام وهى أحد القضايا الهامة للغاية. وقالت إن "دور مصر المحوري بين الدول العربية وأفريقيا يساعدنا في تقديم الدعم للنساء في الدول المحيطة بنا."

وتطرقت مرسي إلى منتدى أسوان للسلام و التنمية في افريقيا المزمع عقده في شهر ديسمبر القادم في أسوان، موضحة أن من بين الموضوعات التى يناقشها المنتدى هى المرأة والأمن والسلام.

ولفتت إلى برنامج "معاً في خدمة الوطن" الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة الاوقاف والكنائس المصرية الثلاثة، حيث يستعين المجلس القومي للمرأة بالواعظات وراهبات الكنائس الثلاثة في أنشطة المجلس وفي توعية السيدات في القرى والنجوع والكفور بجميع محافظات الجمهورية بقضايا الوطن والقضايا الإجتماعية والإقتصادية والسياسية .

وأشارت مرسي إلى اطلاق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات والوزارات والمجتمع المدني وشركاء التنمية ، واستعرضت ما قامت به اللجنة حتى الآن ، وملامح الخطة المستقبلية للقضاء على ختان الإناث في مصر.

من جانبه أثنى جيفرى آدامز سفير بريطانيا لدى مصر بجهود مصر والمجلس القومي للمرأة للنهوض بملف المرأة في كافة المجالات ووضع التمكين الاقتصادى للمرأة ضمن أولوياتها، مؤكداً على مدى أهمية تمكين المرأة اقتصادياً لما له من تأثير في تحقيق تغيير في جميع المجالات الإجتماعية والسياسية وفي اقتصاد الدولة.