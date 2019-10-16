أبرزها الهراس.. وزير الإنتاج الحربي: مشروعات استثمارية بالتعاون مع علماء مصر تستطيع

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن تجربة الوزارة مع مؤتمرات مصر تستطيع واضحة وناجحة، وأن الإنتاج الحربي يعطينا فرصة للإنتاج المدني.

وأضاف العصار، أن الهدف من مشاركة الأجانب في المشروعات الصناعية هو جذب الشركات للتعاون والشراكة، لإنتاج منتج عالي الجودة، وخلق قدرة تنافسية للتصدير، وتكون بديل للمستورد.

وأوضح العصار، إنه تم التعاون مع الكثير من علماء مصر تستطيع، ومنها العالم المصري، الدكتور هاني الكاتب، أحد علماء مصر تستطيع، لإنشاء شركة مشتركة للزراعات الحديثة وستنطلق قريبا، وهناك مشروعات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا، متابعا: كان هناك تعاون أيضا مع الدكتور الراحل عبدالحليم عمر، لإنتاج هراس جديد مصري 100%.

وأكد أن الوزارة عملت شراكات كثيرة، وأصبحت تنتج بوابات أمنية، ومصنع مصاعد بالتعاون مع شركة يابانية، ومصنع عددات مياه وكهرباء ذكية مع شركاء أجانب.

وأشار إلى أن الصناعة ليس لها سقف وهي من أهم سبل لتحقيق النهضة، خاصة في ظل وجود ارادة سياسية حقيقية في مصر تشجع على الصناعة والاستثمار .

ولفت إلى أن هناك إرادة سياسية لإقامة نهضة صناعية كبيرة، مضيفا أنه خلال الشهور الماضية ومن خلال الشهادات الدولية لمصر بتحسن أحوالها الاقتصادية، بدأت الشركات العالمية بالتواصل معنا للاستثمتار داخل مصر.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أن المشروعات الكبرى التي تنفذها بالشراكة مع شركات أجنبية، لابد أن يكون فيها شريك مصري، مضيفا أن هناك تقدم في الصناعات المصرية.

وانطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور وزير الدولة للانتاج الحربي اللواء محمد العصار، وماجد فهمي النائب التنفيذي للشيخ صالح العثيم لمجموعات شركة العثيم بدولة الخليج، ومحمد عكاشة المالك المشارك ورئيس مجموعة TREND شركة متخصصة في تصميم وتنفيذ مشاريع القطاع التجارى، وهشام الخازندار العضو المنتدب لمؤسسة القلعة، وعدد من المستثمرين.

يأتي المؤتمر الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمشاركة نحو 65 مستثمرا ورجل أعمال مصري بالخارج، بالإضافة إلى غيرهم من مستثمري الداخل لتبادل الخبرات والتعاون لإطلاق عدد من المشروعات.

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