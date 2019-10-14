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مدبولي يعقد اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي

10:55 ص الإثنين 14 أكتوبر 2019
مدبولي يعقد اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي، اجتماعًا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، والمستشار محمد أبا زيد، عضو مجلس إدارة الصندوق.

وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بحسب بيان، كافة الإجراءات المتعلقة بإطلاق صندوق مصر السيادي، والخطوات اللازمة لتفعيل دوره كأحد أبرز صور الشراكة التنموية الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، من خلال صياغة الإستراتيجيات اللازمة لإدارة أصول وأملاك الدولة غير المستغلة وتحقيق الاستفادة منها.​

مصطفى مدبولي صندوق مصر السيادي هالة السعيد

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