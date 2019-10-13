تفاصيل مشاركة عبدالعال في الاجتماع التنسيقي بالاتحاد البرلماني الدولي

كتب- أحمد علي:

شارك الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، في إطار استكمال فاعليات اجتماعات الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المتصلة بها المنعقدة حاليًا في العاصمة الصربية بلجراد.

ويهدف الاجتماع إلى إحاطة المجموعة العربية بما تم في الاجتماعات الأربعة التي عقدتها اللجنة التنفيذية على مدار اليومين الماضيين وتنسيق المواقف العربية في شأن القضايا التي ستطرح على أجندة الجمعية العمومية للاتحاد.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مُمثل المجموعة البرلمانية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، تقرير أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد، كما تم خلال الاجتماع أيضا الاتفاق على مرشحي المجموعة العربية للمناصب الشاغرة في اللجان الدائمة أو الفرعية للاتحاد، إلى جانب تبادل الآراء حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة، أو إضافية على جدول أعمال الجمعية العامة أو المجلس الحاكم.

يُشار إلى أن الاجتماع التنسيقب للمجموعة البرلمانية العربية - الذي يضم وفود المجموعة البرلمانية العربية داخل الاتحاد البرلمانى الدولي - يأتي في إطار التشاور بين البرلمانات العربية أعضاء الاتحاد فيما بينها، حول القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة والمجلس الحاكم للاتحاد، وصياغة موقف موحد ومشترك تجاه هذه القضايا، بما يخدم مصالح وغايات الدول العربية ويعزز من مواقفها في المحافل الدولية.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء المجموعات الجيوسياسية (جغرافية سياسية) لأول مرة داخل الاتحاد البرلماني الدولي في بداية الخمسينيات، لتضم الدول التي تقع في منطقة جغرافية واحدة، وكان الغرض منها ضمان التوزيع الجغرافي العادل للمقاعد في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي والهيئات الأخرى، وبمرور الوقت، تطور دورها، واصبحت تقوم بإعداد وتنسيق المواقف بشأن القضايا الرئيسية المدرجة في جدول أعمال كل جمعية، ومراجعة الشواغر في لجان الاتحاد، إلى جانب أمور أخرى، الأمر الذي يضمن التمثيل العادل لجميع أنحاء العالم في هياكل الاتحاد البرلماني الدولي.