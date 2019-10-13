أمين "البحوث الإسلامية" يبحث التعاون العلمي مع وفد سنغافوري

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأحد، دومينك جو سفير سنغافورة بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وخاصة ما يتعلق بالطلاب الوافدين، والعمل المشترك على نشر ثقافة التسامح والسلام بين الشعوب.

وقال عياد، إن التعاون المشترك مع الجميع، ينطلق من دور الأزهر الشريف العالمي بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر في التوعية ونشر الوسطية والتسامح والسلام بين الشعوب لها دور كبير على مرّ تاريخه لترسيخ ثقافة العيش المشترك بين الناس ونبذ العنف والتطرف.

واستعرض أمين مجمع البحوث الإسلامية، جهود مصر والأزهر الشريف في دعم الطلاب الوافدين وما يقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، ودار النقاش حول الطلاب السنغافوريين الذين يدرسون في كل المراحل التعليمية بالأزهر الشريف واحتياجاتهم فى كل مرحلة تعليمية، فضلًا عن فرص التحاق الطلاب الجدد بالأزهر.

من جانبه عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بالتعاون مع الأزهر الشريف وإعجابهم بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، والحاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، وبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية.