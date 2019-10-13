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اليوم.. تسجيل أسماء شركات السياحة على بوابة العمرة

06:00 ص الأحد 13 أكتوبر 2019
اليوم.. تسجيل أسماء شركات السياحة على بوابة العمرة

عمرة _أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج والعمرة المصرية والسعودية، الأحد ولمدة شهر، في تسجيل بياناتها على البوابة الإلكترونية للعمرة، وتوثيق عقود العمل للموسم الجديد.

ويجرى من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة، الحصول على تأشيرات العمرة وحضور الفعاليات والمهرجانات الثقافية والسياحية المختلفة والتي تقام على أراضي المملكة العربية السعودية.

وقالت غرفة شركات السياحة، إن بوابة العمرة هي المنصة الوحيدة الشرعية التي تنظم رحلات عمرة تحت رقابة وزارة السياحة والغرف السياحية، على أن تقوم الغرفة بتنظيم تدريب للعاملين بالشركات السياحية على كيفية التعامل مع بوابة العمرة المصرية الإلكترونية في غضون أسبوع.

شركات السياحة رحلات الحج السعودية

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