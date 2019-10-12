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    غلق باب التسجيل لحضور منتدى إعلام مصر 2019

    06:31 م السبت 12 أكتوبر 2019
    غلق باب التسجيل لحضور منتدى إعلام مصر 2019

    منتدى إعلام مصر

    القاهرة - مصراوي:
    أعلن منتدى إعلام مصر، اليوم السبت، غلق باب التسجيل لحضور نسخته الثانية المقرر إقامتها يومي 3-4 نوفمبر المقبل.

    تدور نسخة هذا العام حول كيفية خلق المناخ المناسب للوصول للصحافة الجيدة؛ من خلال مناقشة عدد من الموضوعات ومنها؛ المهارات الصحفية، والممارسات الآمنة والأخلاقيات المهنية، وأخلاقيات الصحافة الاستقصائية، وتغطية قضايا الصراعات والأحداث العاجلة، والابتكار في المحتوى وكيفية التعامل مع المحتوى المقدم من شبكات التواصل الاجتماعي، والمحتوى المدفوع بالإضافة إلى إعلام الخدمة العامة، والكيانات الناشئة.

    ويعقد المنتدى هذا العام بالشراكة الإعلامية مع مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو)، للعام الثاني، فضلاً عن عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية الأخرى.

    منتدى إعلام مصر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

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