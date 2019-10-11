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سالي عبدالسلام بالحجاب مُجددًا: "اللهم ارزقنا الرضا والثبات"

11:19 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
سالي عبدالسلام بالحجاب مُجددًا: "اللهم ارزقنا الرضا والثبات"

سالى عبدالسلام

كتب- أحمد مسعد:

نشرت الإعلامية سالى عبدالسلام، الجمعة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بالحجاب.

وعلقت الإعلامية على الصورة قائلةً: "اللهم أرزقنا الرضا والثبات والجهاد"، وأضافت: "على فكرة جهاد النفس ده أصعب جهاد و كل ما تقع وتقوم تبقى بتجاهد وبثوابه وكل ما تحاول وتفشل تبقى بتجاهد.. أوعى حد يحبطك!".

وتفاعل الجمهور مع الصورة متمنيًا لها النجاح والتوفيق.

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سالى عبدالسلام ارتداء الحجاب إنستجرام

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