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    مسؤول بالإسكان يتفقد مشروعات مدينة المنصورة الجديدة

    04:20 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
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    كتب - محمد عبدالناصر:

    قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، رافقه خلالها المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومعاونوه ومديري الإدارات المختلفة بجهاز المدينة.

    وذكر بيان لوزارة الإسكان اليوم أن المهندس كمال بهجات، بدأ زيارته بتفقد منطقة الكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الكورنيش الشرقي بالمدينة بطول 800 م ، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربي بطول 1400 م إلى 75%.

    كما تفقد أعمال تنفيذ الطرق المختلفة بالمدينة، ثم تجول بمنطقة الفيلات التي يتم تشطيبها، حيث جار تنفيذ 1149 فيلا نماذج (منفصلة - متصلة - شبه متصلة)، فضلا عن تفقد عدد من المشروعات السكنية ومنها "سكن مصر"، و"JANNA"، والعمارات ذات الطابع الساحلي، مشيراً إلي أن هذه الزيارة تأتى في إطار المتابعة المستمرة من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسير الأعمال والمشروعات بالمدن الجديدة.

    كما التقى المهندس كمال بهجات مسئولى الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة، للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفي المواعيد المحددة لها.

    مدينة المنصورة الجديدة وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمال بهجات

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