"منظومة الشكاوى الحكومية" تستجيب لـ 2966 شكوى تتعلق بقطاع الصحة

كتب - محمد غايات:

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، متابعة لما يتم نشره من استغاثات وشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف، وكذا ما يصل إليها مباشرة، إلى 2966 شكوى وطلبا واستغاثة تتعلق بقطاع الصحة خلال شهر سبتمبر 2019، حيث تم فحصها وتوجيها للجهات المختصة ومتابعتها لاتخاذ اللازم بشأنها، وكان من بينها عدد 316 حالة تتطلب تدخلاً سريعاً.

ووفقا للتقرير، الذي أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، واستعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنوعت هذه الحالات بين توفير أسرّة عناية مركزة، وحضانات أطفال مبتسرين بكل أنواعها، وطلب علاج وإجراء جراحات (عظام - مخ وأعصاب - أورام - قلب مفتوح - أوعية دموية - عمود فقرى)، بالإضافة إلى توفير أطراف صناعية، وذلك بالتنسيق مع قيادات أجهزة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وهيئة الإسعاف المصرية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في الاستجابة لمطالب واستغاثات المواطنين، خاصة في قطاع الصحة، مع أهمية كذلك ما يحدث من تنسيق بينها وبين مختلف الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، لحل شكاوى المواطنين، وتلبية مطالبهم.

وضرب الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أمثلة بنبذة من هذه الاستجابات، قائلاً: تم استقبال استغاثة من مواطن مقيم بمحافظة المنيا يعانى طفله الذي يبلغ من العمر 5 سنوات من التهاب سحائي، والتهاب بالمخ وفشل كلوى، ويحتاج إلى غسيل بريتوني، فتم التنسيق مع مدير مستشفى أطفال جامعة أسيوط وأفاد بقبول الحالة كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالمنيا لنقل الطفل وتم حجزه وإجراء اللازم من فحوصات وخدمات علاجية.

وتم استقبال استغاثة من مواطنة مقيمة بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر بشأن والدتها التي تعانى من قدم سكرى بالقدم اليسرى وتحتاج إلى عملية بتر بالأصبع الكبير، فتم التنسيق مع مستشفى جامعة أسيوط لاستقبال المريضة وقامت إدارة المستشفى بحجزها وعمل التدخل الجراحي اللازم بنجاح .

وتم استقبال استغاثة من مواطن مقيم بمحافظة القاهرة، والد طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، وتعاني من ورم بالمخ وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، فتم التنسيق مع مدير مستشفى ابوالريش الجامعي، وحجز الطفلة وإجراء عملية التدخل الجراحي الفوري لاستئصال الورم بشمول التأمين الصحي.

وتم استقبال استغاثة من مواطنة مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، والدها محجوز بمستشفى خاص، ويعاني من انشطار في الشريان الأورطي ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل ( قلب مفتوح ) وليس لديها القدرة على تحمل نفقات الجراحة، فتم التنسيق مع رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وأفاد بتوجيه المريض لمعهد ناصر، وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الحالة، وحجز المريض وإجراء التدخل الجراحي اللازم بنجاح.

وتم استقبال استغاثة من مواطن مقيم بمحافظة الفيوم، والدته محجوزة بأحد المستشفيات، وأثبتت نتائج التحاليل وجود التهاب سحائي وبحاجة إلى رعاية عزل، فتم التنسيق مع إدارة مستشفى حميات إمبابة، وأفادت بتوفير مكان لاستقبال الحالة مع إمكانية نقل الحالة بالمستشفى وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف وتم نقل الحالة.

وتم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الإسكندرية، والد طفل يعانى ابنه من نزيف بالمخ، نتيجة حادث، ويحتاج إلى تدخل جراحي فورى، فتم التنسيق مع مستشفى جامعة الإسكندرية، ونقل الطفل لإجراء التدخل الجراحي الفوري، وتم عمل العملية بنجاح.

وتم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة المنوفية بشأن شقيقه، ويطالب بسرعة استخراج قرار علاج على نفقة الدولة للاحتياج لإجراء عمليه قلب مفتوح عاجل، فتم التنسيق مع نائب رئيس أمانة المجالس الطبية المتخصصة، وتم استخراج القرار له بمستشفى جامعه شبين الكوم وإجراء العملية.

وتم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة المنيا، والد طفل حديث الولادة يفيد بان ابنه يعاني من ثقب بالقلب، ويحتاج إلى حضانة بتنفس صناعي بمستشفى جامعي، لصعوبة الحالة فتم التنسيق مع مستشفى أبو الريش المنيرة وحجز الطفل داخل الحضانة وعمل اللازم.

وتم استقبال استغاثة من مواطن بشأن والده الذي يعاني من ضيق شديد بالحالب يؤدى إلى صعوبة شديدة بالتبول، وورم بحوض الكلية اليمنى، ويحتاج إلى تركيب دعامات، فتم التنسيق مع نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس وتم حجزه وعمل اللازم .

وتم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة، يفيد بوجود والده بالرعاية المركزة داخل احد المستشفيات الخاصة، وغير قادر على النفقات، ويحتاج لنقله إلى مستشفى حكومي، فتم التنسيق مع مستشفى دار السلام (هرمل) للأورام، كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لنقل المريض وحجزه بالمستشفى.

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